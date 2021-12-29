«Азеригаз» предупреждает: считывание данных счетчиков может продлиться

«Отчет по лимитному показателю механико-электронных счетчиков газа ежегодно составляется в первой декаде января». Об этом говорится в сообщении ПО «Азеригаз».

Отмечается, что физическое считывание данных этих газовых счетчиков может продлиться до 10 января, так как первые 4 дня января попадают на праздничные дни.

«День считывания данных счетчиков является отчетным днем для абонента, и с этого дня он начинает пользоваться льготным лимитом на новый год. В итоге ежегодное считывание будет полностью охватывать 365 дней», - отметили в пресс-службе организации.

В сообщении также говорится, что если абонент хочет, чтобы показания используемого им механического электронного газового счетчика были зафиксированы как можно скорее, то начиная с ночи с 31 декабря на 1 января он может снять четкое фото данных счетчика и отправить на Whatsapp номера (+99477) 3 104 104, при условии, что на фотографии будет отражена дата съемки.