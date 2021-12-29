По его словам, превышение скорости и несоблюдение дистанции между автомобилями стало самой частой причиной тяжелых ДТП в стране.

В Азербайджане в 2021 году б олее 60% зарегистрированных нарушений дорожного движения пришлось на превышение водителями скорости. Об этом haqqin.az сказал глава отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции Намидан Пириев.

В Главном управлении дорожной полиции Баку haqqin.az назвали и самые опасные улицы столицы, где больше всего происходили в минувшем году дорожно-транспортные происшествия, в результате которых были погибшие и пострадавшие.

По словам старшего инспектора управления Араза Аскерли, наибольшее количество тяжелых автоаварий произошло на проспекте Зии Буниятова - за январь-сентябрь там случилось 23 ДТП. Затем по аварийности следуют проспекты Гейдара Алиева - 21, Рустама Рустамова – 10, Гара Гараева - 10, улица Хойского - 8, шоссе Баку - Мардакян - 7, проспекты Бабека - 6 и Азадлыг - 5 тяжелых ДТП.

Как считает Аскерли, рейтинг самых аварийных улиц практически не изменится по итогам всего года. Названные трассы не первый год остаются самыми аварийными, и большинство ДТП на этих дорогах происходит в вечернее время.