Россия и Беларусь будут развивать военное сотрудничество из-за поведения Запада
«Россия и Беларусь намерены развивать военное сотрудничество в связи с неготовностью Запада идти на компромиссы», - заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, работа внешнеполитических ведомств обеих стран направлена на поиск путей урегулирования любых вопросов политико-дипломатическим путем.
«Тем не менее в связи с неготовностью Запада искать компромиссные решения. Программа согласованных действий во внешней политике содержит положения, касающиеся координации взаимодействия по военно-политическим аспектам, а также развитию военного сотрудничества», - сказал он.
По словам главы МИД, важным подспорьем в такой работе станет обновленная Военная доктрина Союзного государства, утвержденная Высшим госсоветом 4 ноября.
«Она в полной мере учитывает значительные изменения военно-политической обстановки в Восточной Европе, произошедшие за последние годы», - подчеркнул Лавров.