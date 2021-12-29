«Россия и Беларусь намерены развивать военное сотрудничество в связи с неготовностью Запада идти на компромиссы», - заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, работа внешнеполитических ведомств обеих стран направлена на поиск путей урегулирования любых вопросов политико-дипломатическим путем.

«Тем не менее в связи с неготовностью Запада искать компромиссные решения. Программа согласованных действий во внешней политике содержит положения, касающиеся координации взаимодействия по военно-политическим аспектам, а также развитию военного сотрудничества», - сказал он.