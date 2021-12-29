Государственный комитет по работе с диаспорой (ГКРД) провел по случаю 31 декабря – Дня солидарности азербайджанцев мира и наступления нового календарного года праздничную видеоконференцию под названием “Будем едины и солидарны!”.

Ф.Мурадов поздравил представителей азербайджанской диаспоры с Днем солидарности азербайджанцев всего мира. В своей речи глава госкомитета рассказал о достижениях президента И.Алиева в восстановлении целостности Азербайджана.

Председатель ГКРД объявил начало нового и важного этапа в области строительства диаспоры.

Участники мероприятия выразили признательность главе государства, проявляющему чуткое отношение и заботу об азербайджанцах мира.

Выступавшие поблагодарили и первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан ханым Алиеву, внесшую важный вклад в сохранение и пропаганду в мире азербайджанского языка, истории, культуры.

Представители диаспор народов, питающих дружественное отношение к Азербайджану, а также различные зарубежные гости, в том числе литовский военный журналист, свидетель Ходжалинского геноцида, участник фильма “Бесконечный коридор” Ричард Лапаитис, президент Ассоциации Неаполь - Баку Джузеппе Канилио, известный политический обозреватель, журналист, автор книги "От Товуза до Карабаха" Малик Айюб Сумбал и другие в своих выступлениях выразили признательность за организацию столь важного мероприятия.

Участники конференции “Будем едины и солидарны!” подчеркнули, что ценят деятельность госкомитета, осуществляющего диаспорскую политику нашего государства.

На мероприятии были объявлены имена членов диаспоры, награжденных за пропаганду азербайджанского языка и культуры в зарубежных странах, важный вклад в работу диаспоры, плодотворную деятельность в развитии двусторонних и многосторонних связей нашей страны на международной арене медалью "За заслуги в диаспорской деятельности" и выражена им благодарность.

Праздничная церемония, на которой были представлены подготовленные нашими соотечественниками различные музыкальные номера, завершилась исполнением "Марша диаспоры".