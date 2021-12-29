Система обязательного личного страхования заработает до 1 июля

Указом президента Ильхама Алиева от 29 декабря 2021 года в централизованной электронной информационной системе Министерства труда и социальной защиты населения до 1 июля 2022 года будет создана подсистема «Государственное обязательное личное страхование».

Подсистема будет играть важную роль в формировании электронной инфраструктуры управления и услуг в сфере государственного обязательного личного страхования.

Доступ к подсистеме будет предоставлен следующим структурам: Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Министерство иностранных дел, Министерство юстиции, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство экономики, Государственная пограничная служба, Служба безопасности президента Азербайджанской Республики, Государственная служба специальной связи и информационной безопасности, Государственное агентство по охране стратегических объектов, Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу, Государственная миграционная служба, Государственный таможенный комитет.