Израиль закупит у США 12 новейших вертолетов компании Lockheed Martin-Sikorsky, которые в Израиле получат маркировку «Супер-Ясур», передает «Вести Израиль».

К такой договоренности в ночь на 31 декабря пришла делегация минобороны Израиля по итогам переговоров в Вашингтоне. Сумма сделки оценивается в 2 миллиарда долларов, которые заложены в пакет американской военной помощи. Первая поставка ожидается к 2026 году.

Помимо этого, подписано соглашение о закупке двух самолетов-заправщиков Boeing KC-46, которые будут доработаны под стандарты ВВС ЦАХАЛа и снабжены израильскими системами навигации и активной защиты. Ранее в СМИ сообщалось, что Израиль закупает оружие на миллиарды долларов для возможного удара по Ирану.