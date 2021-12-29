Мурад Самедов, парламентский корреспондент 14:24

Накануне под председательством спикера Сахибы Гафаровой состоялось последнее в 2021 году заседание осенней сессии Милли Меджлиса. По форме предновогоднее заседание являлось, скорее, итоговым отчетом о деятельности высшего законодательного органа страны. В повестку дня было включено девять вопросов, которые предстояло рассмотреть в третьем чтении. В ходе традиционного получасового выступления депутатов по текущим вопросам Фазиль Мустафа поднял проблему заторов на улицах города. По словам депутата, в Баку больше нет такого понятия, как «час пик», поскольку пробки возникают в течение всего дня.

«Вместо интеллектуального управления городским транспортом мы избрали путь сбора штрафов! - возмущенно воскликнул парламентарий, видимо, попавший по дороге в Милли Меджлис в жуткий затор. - Не решена проблема пробок и парковок. Люди выезжают из дома в семь утра, чтобы не опоздать на работу, которая начинается в девять. Для решения этой проблемы должна быть разработана и представлена конкретная дорожная карта. Даже трудно представить себе, какой ущерб нашей экономике наносит четырехчасовое простаивание людей в пробках!..» Своего коллегу поддержал депутат Рази Нуруллаев, предложивший разбить рабочий график людей по часам. «Это распространенная в мире практика, - отметил депутат. - Те, кто приходит на работу, к примеру, в 7 утра, могут уйти в три часа. Пусть рабочий график людей начинается, в 8, 9,10 утра. Это позволит избежать бесконечных заторов на дорогах». А депутат Захид Орудж в своем выступлении отметил, что историческая победа Азербайджана открывает и путь для примирения армян и турков. Депутат напомнил о «Цюрихском процессе», когда 12 лет назад пытались примирить Анкару и Ереван. Захид Орудж привел статью экс-главы МИД Армении Эдварда Налбандяна, который признался, что цюрихские протоколы, созданные США, Францией и Евросоюзом, были направлены на то, чтобы отделить Азербайджан от Турции и сохранить оккупацию Карабаха. «Однако ожесточенное сопротивление Азербайджана разрушило этот сценарий. Тогдашний госсекретарь США Хиллари Клинтон призывала президента Ильхама Алиева пойти навстречу и дать согласие на открытие границ между Турцией и Арменией. Но глава Азербайджана от этого отказался», - сказал Захид Орудж. Депутат предложил переименовать цюрихские протоколы в «алиевские протоколы» и организовать встречу лидеров трех стран в Зангезуре. Он считает, что Армения должна отказаться от своих притязаний и пойти на примирение.

В свою очередь, депутат Малахат Ибрагимгызы обратилась к Кабинету министров с вопросом, почему участники апрельской войны до сих пор не имеют статус ветерана. Другие выступавшие депутаты поздравили азербайджанский народ с наступающими Новым годом и Днем солидарности азербайджанцев мира. Затем началось обсуждение изменений в составе Вещательного совета «Общественной телерадиовещательной компании», в ходе которого депутат Сиявуш Новрузов выразил недовольство тем, что азербайджанские телеканалы заполонили одни и те же, несменяемые лица. «Один и тот же человек выступает по вопросам внешней и внутренней политики, международного права, международных отношений и еще комментирует новости из роддомов и перечень участников поминок», - посетовал Новрузов, который, вероятно, забыл, что до недавнего времени именно он и был на телевидении таким вездесущим и всезнающим экспертом. Но, видимо, у Сиявуша Новрузова весьма короткая память. Он забыл, что сам еще несколько лет назад был несменяемым лицом на телеканалах, который рассуждал и о проблемах Афганистана, и о труженниках Зардаба…

В свою очередь, депутат Фазиль Мустафа отметил, что Вещательный совет телеканала превратился в структуру, которая не имеет никаких полномочий. Депутат считает, что при создании телеканала, при Исмаиле Омарове, ОТВ оправдало ожидания зрителей, однако затем скатилось в желтизну. Фазиль Мустафа также посетовал на то, что Общественное телевидение не освещает должным образом работу парламента и депутатов от различных партий. «Вместо этого они пускают в эфир коллажи на депутатов, чтобы завоевать рейтинг зрителей», - возмутился депутат, призвав членов Вещательного совета не допустить «формирования диктатуры» на этом телеканале. Он также напомнил, что Общественный телеканал получает финансирование из бюджета страны и должен строить свою вещательную политику, исходя из интересов общества и государства. Обсуждение следующих четырех законопроектов носило формальный характер. Депутаты утвердили соглашение между Азербайджаном и организациями группы Всемирного банка по созданию и деятельности офисов. Также было утверждено соглашение между правительствами Азербайджана и Саудовской Аравии о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенной сфере. Парламентарии проголосовали за законопроект об утверждении «Протокола о внесении изменения в соглашение от 17 января 1997 года о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи», а также за законопроект об утверждении соглашения между правительствами Азербайджана и Катара об освобождении от визового требования лиц, имеющих общегражданские паспорта. Шестым вопросом было принятие в третьем чтении нашумевшего законопроекта «О медиа». После того как его автор, депутат Захид Орудж, коротко перечислил преимущества законопроекта, он был поставлен на голосование и принят. Таким же образом были приняты изменения в Налоговый и Жилищный кодексы.