AQTA предупреждает население: не покупайте сомнительный алкоголь!

В нашей стране также встречаются “бизнесмены”, которые в канун праздника изготавливают алкогольные напитки кустарным способом и пытаются получить прибыль ценой здоровья и жизни людей. В целях предотвращения такой незаконной деятельности агентство и правоохранительные органы регулярно проводят контрольно-надзорные мероприятия, рейды и принимают самые жесткие меры в связи с выявленными противоправными фактами.

В обращении отмечается, что с учетом массового потребления алкогольных напитков в преддверии праздника в ряде стран мира, а также в нашей стране предпринимаются попытки изготовления и продажи алкогольных напитков кустарными методами мошенниками и преступными элементами, пытающимися получить доход незаконным путем. Только в Турции, по данным местных СМИ, за декабрь из-за поддельных алкогольных напитков скончались 83 человека. В Оренбургской области России в октябре этого года в результате употребления поддельных алкогольных напитков скончались 35 человек, а в Екатеринбурге - 18. В Украине за первый квартал текущего года от контрафактного алкоголя погибли 580 человек.

Отметим, что метиловый (метаноловый) спирт, используемый при изготовлении контрафактных алкогольных напитков кустарными методами и вызывающий отравление потребителей, является технической, промышленной субстанцией, и его употребление в пищу недопустимо.

Метанол незаконно используется для изготовления алкогольных напитков низкого качества. Потребители могут столкнуться с серьезными случаями отравления, даже со смертельным исходом. Даже небольшое потребление метилового спирта вызывает очень серьезные осложнения в организме. В результате центральная нервная и желудочно-кишечная система подвергаются тяжелым осложнениям, связанным со зрением, особенно с повреждением сетчатки глаза. Метиловый спирт очень трудно отличить по цвету, запаху или вкусу. Это вещество и его производные используются в непищевой промышленности, особенно в химической, фармацевтической, а также в производстве красителей и растворителей. Категорически недопустимо использование в приготовлении пищевых продуктов веществ, не предназначенных для данной цели, представляющих опасность для здоровья человека. Такая деятельность влечет уголовную ответственность.

Поскольку обычно мошенники занимаются такой незаконной деятельностью в закрытых помещениях, возникает необходимость в поддержке граждан - для усиления общественного контроля в данном направлении. Граждан просят сообщать о таких незаконных случаях в соответствующие государственные органы.

Чтобы в праздничные дни не подвергать опасности жизнь себя и своих близких, не сталкиваться с подобными неприятными ситуациями, граждане должны быть осторожны, не употреблять алкогольные напитки, качество и безопасность которых вызывают сомнения.