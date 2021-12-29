Зеленский решил переименовать «Слугу народа»

Президент Украины Владимир Зеленский решил переименовать свою партию «Слуга народа» перед выборами в Верховную Раду, передает «Страна.ua».

Рассматривается несколько вариантов нового названия для организации, в большинстве которых фигурирует фамилия президента. Один из основных вариантов — «Партия Зеленского».

Отмечается, что возможное переименование связано с предстоящими выборами в Верховную Раду, намеченными на 2023 год. Согласно данным соцопросов, «Слуга народа» входит в число семи партий, которые могли бы пройти в парламент, если бы выборы состоялись в ближайшее время.

Партия «Слуга народа» была создана в 2016 году под названием «Партия решительных перемен».