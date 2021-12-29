Очередная спецоперация полиции в ТЦ «Садарак» видео
Полиция провела еще одну масштабную операцию по пресечению оптовой продажи на территории Баку взрывчатых, легковоспламеняющихся и пиротехнических средств. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.
Правоохранительным органам стало известно, что группа лиц путем контрабанды ввезла на территорию Азербайджана большое количество пиротехнических средств и тайно организовала их оптовую продажу в торговом центре «Садарак» и на других территориях.
В ходе операций, проведенных в Хазарском и Гарадагском районах Баку, а также в Агстафинском и Газахском районах страны, были задержаны глава преступной группы Эльчин Кязимов, ее члены Шамиль Шамедов, Анар Сулейманов, Джамал Алиев и Джавад Алиев.
При осмотре в установленном законодательством порядке объектов и автомобилей этих лиц, обнаружено большое количество пиротехнических средств, контрабандным путем ввезенных на территорию Азербайджана.