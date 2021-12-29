Полиция провела еще одну масштабную операцию по пресечению оптовой продажи на территории Баку взрывчатых, легковоспламеняющихся и пиротехнических средств. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

Правоохранительным органам стало известно, что группа лиц путем контрабанды ввезла на территорию Азербайджана большое количество пиротехнических средств и тайно организовала их оптовую продажу в торговом центре «Садарак» и на других территориях.

В ходе операций, проведенных в Хазарском и Гарадагском районах Баку, а также в Агстафинском и Газахском районах страны, были задержаны глава преступной группы Эльчин Кязимов, ее члены Шамиль Шамедов, Анар Сулейманов, Джамал Алиев и Джавад Алиев.