Записал: Джейхун Наджафов, собкор 15:58

Главным политическим достижением Азербайджана в уходящем году было утверждение в процессе карабахского урегулирования собственной повестки дня, а также решение тех вопросов, которые в Баку считали и продолжают считать необходимыми. И эта повестка была принята как международными организациями, так и самой Арменией. Об этом, подводя итоги политических событий на Южном Кавказе, сказал haqqin.az бывший министр иностранных дел Азербайджана, известный политический эксперт Тофик Зульфугаров. Как считает экс-глава МИД, в данное время решению подлежат именно те вопросы, которые Азербайджан обозначил сразу после заключения Трехстороннего соглашения 10 ноября 2020 года.

Хотя карабахский конфликт урегулирован, в постконфликтной стадии азербайджано-армянских взаимоотношений все еще немало вопросов, которые предстоит решить. «Прежде всего, - подчёркивает Зульфугаров, - международные партнеры Азербайджана приняли тот факт, что карабахский конфликт завершён, и в данный момент идет процесс реинтеграции. Так что никакие вопросы ни о каких статусах обсуждаться не будут. Далее в повестке дня обязательное выполнение всех положений Трехстороннего соглашения от 10 ноября, в том числе всех вопросов, связанных с открытием коммуникаций, в первую очередь Зангезурского коридора». По словам Зульфугарова, также в центре внимания остаются вопросы восстановления армяно-азербайджанской государственной границы на всем её протяжении и полного прекращения вмешательства Армении в тех или иных формах в вопросы, касающиеся карабахской проблемы, поскольку это - внутреннее дело Азербайджана и Армения здесь правом голоса не обладает. «Другой важный момент — это начало практической реализации возвращения азербайджанских перемещенных лиц на освобожденные территории в Карабахе, - подчеркивает политолог. - Это комплексная проблема, которая стоит перед всеми государственными структурами. В уходящем году она решалась очень эффективно и быстрыми темпами. Уверен, что в 2022 году мы увидим в Карабахе первых беженцев и их потомков, вернувшихся наконец-то к родным очагам». Эксперт также прокомментировал известное заявление премьер-министра Армении о том, что права проживающих в Карабахе азербайджанцев никогда не оспаривались и не будут оспариваться армянской стороной.