В 2022 году первые азербайджанские беженцы вернутся в Карабах Тофик Зульфугаров о главных политических достижениях 2021 года
Главным политическим достижением Азербайджана в уходящем году было утверждение в процессе карабахского урегулирования собственной повестки дня, а также решение тех вопросов, которые в Баку считали и продолжают считать необходимыми. И эта повестка была принята как международными организациями, так и самой Арменией.
Об этом, подводя итоги политических событий на Южном Кавказе, сказал haqqin.az бывший министр иностранных дел Азербайджана, известный политический эксперт Тофик Зульфугаров.
Как считает экс-глава МИД, в данное время решению подлежат именно те вопросы, которые Азербайджан обозначил сразу после заключения Трехстороннего соглашения 10 ноября 2020 года.
Хотя карабахский конфликт урегулирован, в постконфликтной стадии азербайджано-армянских взаимоотношений все еще немало вопросов, которые предстоит решить.
«Прежде всего, - подчёркивает Зульфугаров, - международные партнеры Азербайджана приняли тот факт, что карабахский конфликт завершён, и в данный момент идет процесс реинтеграции. Так что никакие вопросы ни о каких статусах обсуждаться не будут. Далее в повестке дня обязательное выполнение всех положений Трехстороннего соглашения от 10 ноября, в том числе всех вопросов, связанных с открытием коммуникаций, в первую очередь Зангезурского коридора».
По словам Зульфугарова, также в центре внимания остаются вопросы восстановления армяно-азербайджанской государственной границы на всем её протяжении и полного прекращения вмешательства Армении в тех или иных формах в вопросы, касающиеся карабахской проблемы, поскольку это - внутреннее дело Азербайджана и Армения здесь правом голоса не обладает.
«Другой важный момент — это начало практической реализации возвращения азербайджанских перемещенных лиц на освобожденные территории в Карабахе, - подчеркивает политолог. - Это комплексная проблема, которая стоит перед всеми государственными структурами. В уходящем году она решалась очень эффективно и быстрыми темпами. Уверен, что в 2022 году мы увидим в Карабахе первых беженцев и их потомков, вернувшихся наконец-то к родным очагам».
Эксперт также прокомментировал известное заявление премьер-министра Армении о том, что права проживающих в Карабахе азербайджанцев никогда не оспаривались и не будут оспариваться армянской стороной.
«То, что сказал армянский премьер, стало новостью только для определенной части армянской элиты, - отмечает Зульфугаров. - Весь остальной мир прекрасно знал это в течение последних 30 лет. Кроме того, сказанное Пашиняном является грубейшим нарушением международного права, поскольку он говорит о суверенной территории Азербайджана. Право возвращения азербайджанцев в Карабах - не его дело! Так что я бы порекомендовал премьер-министру Пашиняну держать свои мысли при себе. В Армении должны четко понимать, что Азербайджан, как и любое суверенное государство, никому не позволит вмешиваться в свои внутренние дела».
По словам дипломата, в Баку заявление Пашиняна было воспринято как позитивный шаг. С другой стороны, в Азербайджане понимают, что мир в регионе необходим прежде всего самой Армении. Идея «миацума», положенная после восстановления независимости в основу государственной идеологии этой страны, потерпела полный крах. Любая попытка реанимации этой идеи может привести Армению к потере государственности. В своем нынешнем состоянии эта страна не может определять ни политическую, ни экономическую, ни военную повестку дня. И это прекрасно понимает руководство Армении, из которой сбежала половина населения. В Карабахе до начала конфликта в конце 80-х годов прошлого века проживало 137.000 человек, сейчас там осталось 20–25 тысяч. Если в самой Армении в советское время жили 3,5 млн человек, то сейчас там, по нашим данным, остались 1,5-2 миллиона.
«Все эти цифры свидетельствуют лишь об одном, - утверждает Тофик Зульфугаров. – За политику махрового национализма и территориальной экспансии армянский народ проголосовал ногами, разбежавшись из своей родной страны кто куда может. Хочется верить, что в Армении наконец-то начался процесс освобождения от великодержавных иллюзий, который пойдет только на пользу её народу».