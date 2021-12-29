Ильхам Алиев написал президенту Кубы

«От себя лично и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю вас и весь ваш народ с национальным праздником Республики Куба - Днем Свободы». Об этом говорится в поздравительном письме президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю.

Ильхам Алиев отметил, что развитие азербайджано-кубинских связей вызывает удовлетворение, и особо подчеркнул эффективное сотрудничество двух стран в связи с пандемией COVID-19.

«Верю, что благодаря нашим усилиям дружественные отношения между Азербайджаном и Кубой будут успешно развиваться и впредь, продолжится наше сотрудничество в многосторонних институтах, включая ООН и Движение неприсоединения», - написал глава государства.