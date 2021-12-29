Генерал Низам Османов встретился с военнослужащими
По поручению министра обороны заместитель министра обороны - начальник Главного управления материально-технического обеспечения генерал-лейтенант Низам Османов посетил воинские части по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.
Поинтересовавшись социально-бытовыми условиями и материально-техническим обеспечением военнослужащих, заместитель министра передал поздравления министра обороны личному составу и пожелал им успехов на службе.
Генерал-лейтенант Н.Османов передал соответствующие поручения министра обороны по дальнейшему улучшению организации службы, поддержанию боеготовности на неизменно высоком уровне, а также улучшению материально-технического обеспечения.