Предупреждение водителям: в центре Баку будет ограничено движение

«В целях обеспечения безопасности в пятницу, 31 декабря, на некоторых дорогах Баку, пересекающих площадь Азнефть, Приморский бульвар – проспект Нефтчиляр, изменено направление движения автомобилей». Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе МВД.

Ограничение будет действовать до полного завершения праздничных мероприятий.

Движение автомобилей по указанным направлениям регулируется c 14-го километра дороги Баку - Сальян по 3-му загородному кругу, проходя по территории Ясамальского района, с 20-го участка и прилегающих к нему территорий, с 20-го участка по дороге до поселка Бадамдар, в направлении проспекта Микаила Мушфига, проспекта Метбуат, с поселка Баилова по улицам Теймура Эльчина или Мехти Гусейна.

Водителям рекомендуется как можно меньше использовать личные автомобили, отдавая предпочтение общественному транспорту.