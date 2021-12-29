В Низаминском районе Баку сдан в пользование новый Центр аутизма, построенный Фондом Гейдара Алиева. В открытии центра приняли участие первый вице-президент Мехрибан Алиева, ее дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева, передает АзерТадж.

Реабилитационный центр для детей с расстройствами аутистического спектра действует с 2013 года. Однако до сих пор у Центра не было здания для постоянного размещения. Здание Центра, сданное в пользование накануне 31 Декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, стало настоящим подарком для детей с расстройствами аутистического спектра.

В Центре созданы необходимые условия для интенсивной терапии детей, страдающих аутизмом, и эффективного проведения ими своего досуга. В здании есть классные и антистрессовые комнаты, кабинеты психолога для родителей и детей, логопеда, спальни, актовый и спортивный залы.