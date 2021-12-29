Мехрибан Алиева посетила новый Центр аутизма, построенный Фондом Гейдара Алиева фото
В Низаминском районе Баку сдан в пользование новый Центр аутизма, построенный Фондом Гейдара Алиева. В открытии центра приняли участие первый вице-президент Мехрибан Алиева, ее дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева, передает АзерТадж.
Реабилитационный центр для детей с расстройствами аутистического спектра действует с 2013 года. Однако до сих пор у Центра не было здания для постоянного размещения. Здание Центра, сданное в пользование накануне 31 Декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, стало настоящим подарком для детей с расстройствами аутистического спектра.
В Центре созданы необходимые условия для интенсивной терапии детей, страдающих аутизмом, и эффективного проведения ими своего досуга. В здании есть классные и антистрессовые комнаты, кабинеты психолога для родителей и детей, логопеда, спальни, актовый и спортивный залы.
Отмечается, что обучение и воспитание детей, нуждающихся в особой заботе, эффективное проведение ими досуга всегда было одним из приоритетных направлений деятельности Фонда Гейдара Алиева.
Центр осуществляет деятельность в сфере обучения лиц с расстройствами аутистического спектра необходимому общению и жизненно важным навыкам, работы с семьями для подготовки этих лиц к самостоятельной жизни, реализации просветительских проектов в сфере аутизма. О лицах в возрасте до 23 лет в Центре заботятся специалисты, прошедшие соответствующее обучение. На территории Центра проложена велосипедная дорожка, установлены скамейки, созданы спортивная и игровая площадки.
После ознакомления со зданием первый вице-президент Мехрибан Алиева, ее дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева встретились с детьми с расстройствами аутистического спектра.