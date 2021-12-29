31 декабря сотрудники AS Group Investment посетили семьи шехидов, проживающие в поселках Сабунчи, Рамана, Забрат, Сураханы, оказали им материальную поддержку, обеспечили недостающими предметами домашнего обихода и вручили праздничные подарки.

«Компания считает своим моральным долгом в эти праздничные дни находиться рядом с семьями шехидов, отдавших свои жизни за свободу наших земель и оставивших нам сбережения», - говорится в сообщении AS Group Investment.

Начиная с 27 сентября 2020 года, со дня начала написания самой славной истории нашей страны, AS Group Investment старалась поддерживать азербайджанскую армию, граждан страны и государство. В 2021 году компания подарила 3-комнатную квартиру семье шехида Ниязи Искендерова в жилом доме Park Residence в Мингячевирском районе и 3-комнатную квартиру семье шехида полковника Мехмана Ганбарова в жилом комплексе Park-Göl в Баку.