Спецназ Турции ликвидировал особо опасных террористов

В рамках шестого этапа антитеррористической операции Eren Kış в провинции Тунджели на востоке Турции нейтрализованы 9 террористов ПКК, уничтожено 143 убежища боевиков, разрушены входы в 21 пещеру, изъято большое количество оружия и боеприпасов, говорится в сообщении МВД Турции, передает «Анадолу».

По данным ведомства, в операции против боевиков террористической организации ПKK в районе Мерджан провинции Тунджели задействованы до 1 062 бойцов спецназа. В прочесывании районов вероятного скопления террористов участвуют 74 группы сотрудников спецназа МВД.

Один из террористов схвачен живым, остальные восемь уничтожены, говорится в сообщении ведомства. Пятеро нейтрализованных боевиков числились в списках особо опасных террористов по линии МВД Турции.