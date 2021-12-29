Путин заявил, что россияне преодолели все трудности вместе

Президент России Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам заявил, что страна столкнулась с колоссальными вызовами в 2021 году.

«Всех нас объединяют сейчас надежды на предстоящие добрые перемены, но мы понимаем, что их невозможно оторвать, отделить от событий уходящего года. Мы столкнулись с колоссальными вызовами, но научились жить в таких жестких условиях, решать сложные задачи, и смогли это сделать благодаря нашей солидарности. Вместе продолжали бороться с опасной эпидемией, которая охватила все континенты и пока не отступает. Коварная болезнь унесла десятки тысяч жизней. Хочу выразить слова искренней поддержки всем, кто потерял родных, близких людей», - сказал президент России.

По его словам, главное, что все трудности уходящего года россияне преодолели вместе.