Путин заявил, что россияне преодолели все трудности вместе
Президент России Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам заявил, что страна столкнулась с колоссальными вызовами в 2021 году.
«Всех нас объединяют сейчас надежды на предстоящие добрые перемены, но мы понимаем, что их невозможно оторвать, отделить от событий уходящего года. Мы столкнулись с колоссальными вызовами, но научились жить в таких жестких условиях, решать сложные задачи, и смогли это сделать благодаря нашей солидарности. Вместе продолжали бороться с опасной эпидемией, которая охватила все континенты и пока не отступает. Коварная болезнь унесла десятки тысяч жизней. Хочу выразить слова искренней поддержки всем, кто потерял родных, близких людей», - сказал президент России.
По его словам, главное, что все трудности уходящего года россияне преодолели вместе.
«Мы защитили тех, кто оказался в сложной ситуации, в первую очередь поддержали людей старших поколений и семьи, где растут дети, будущее России. Мы твердо и последовательно отстаивали наши национальные интересы, безопасность страны и граждан. В короткие сроки восстановили экономику и по многим позициям выходим сейчас на реализацию стратегических задач развития. Конечно, нерешенных проблем еще очень много, но этот год мы прошли достойно. Главная заслуга здесь принадлежит гражданам России. Это результат вашего, дорогие друзья, напряженного труда. Каждый на своем месте стремился исполнить свой долг, сделать не только то, что в его силах, но и много больше - помочь тем, кому особенно трудно», - сказал Путин.
Глава российского государства также отметил, что новогодняя ночь наполнена добрыми чувствами и светлыми помыслами, желанием каждого проявить свои лучшие качества.
«И в такой открытости, щедрости - суть и энергетика этого чудесного праздника, когда становится так важно согреть родителей вниманием и заботой, обнять, если они рядом, сказать всем близким, как они дороги вам. Какое это счастье, когда есть любовь, дети, семья, друзья. Все это - великие ценности, которые во многом определяют смысл жизни каждого человека. Мы все хотим, чтобы в наступающем году они оставались для нас такой же надежной опорой», - подчеркнул президент России в своем обращении.