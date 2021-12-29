В Гейгеле найден труп неизвестного мужчины
В городе Гейгель обнаружен труп неизвестного мужчины, передает АПА.
Тело было найдено сотрудниками правоохранительных органов в селе Беновшели.
На месте инцидента работают сотрудники полиции.
В городе Гейгель обнаружен труп неизвестного мужчины, передает АПА.
Тело было найдено сотрудниками правоохранительных органов в селе Беновшели.
На месте инцидента работают сотрудники полиции.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.