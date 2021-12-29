В Гейгеле найден труп неизвестного мужчины

В городе Гейгель обнаружен труп неизвестного мужчины, передает АПА.

Тело было найдено сотрудниками правоохранительных органов в селе Беновшели.

На месте инцидента работают сотрудники полиции.