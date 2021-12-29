Изменено движение некоторых маршрутных автобусов

В целях празднования Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года в безопасных условиях движение автобусов на некоторых регулярных маршрутах также временно меняется в связи с ограничением движения на дорогах, пересекающихся с площадью Азнефть, и в направлении Приморский бульвар - проспект Нефтчиляр. Об этом сообщили haqqin.az в пресс-службе Бакинского транспортного агентства.

Согласно информации, движение автобусов по маршрутам № 1, 2, 4, 5, 6, 10, 18, 21, 30, 32, 46, 49, 53, 59, 61, 65, 88, 125, 127, 175, 205, M3 и H1, будет организовано по улицам и проспектам, куда направляются другие транспортные средства.