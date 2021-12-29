Путин отдельно поздравил тех, кто встречает Новый год на работе

Президент России Владимир Путин в новогоднем обращении к гражданам страны отдельно поздравил с праздником всех, кто встречает наступающий год на боевом посту, в том числе медиков, военных, правоохранителей, передает ТАСС.

«Хочу отдельно поздравить с Новым годом всех, кто исполняет сейчас своей профессиональный воинский долг, спасает и выхаживает больных, находится на боевом посту, обеспечивает правопорядок», - сказал президент РФ.

По его словам, не прерывается работа и на транспортных магистралях, на ряде производств и служб жизнеобеспечения.

«В этих сферах работают сотни тысяч наших граждан. Спасибо вам за ответственный, важный для страны и общества труд», - поблагодарил их Путин.