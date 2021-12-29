Убиты двое военных элитного спецподразделения иранских войск
Двое сотрудников иранского военного спецподразделения «Кудс» при Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана убиты группой вооруженных боевиков на юго-востоке страны, сообщает военный штаб.
«Мехран Шуризаде и Мохсен Кихваи – двое бойцов базы «Кудс» при КСИР - убиты бандой вооруженных злоумышленников на юго-востоке страны… В результате операции вооруженных формирований иранского ополчения «Кудс» боевики были ликвидированы», - говорится в заявлении штаба.