Баку накрыло туманом
В настоящее время в некоторых районах столицы наблюдается туманная погода, передает Бакинское транспортное агентство.
С учетом безопасности дорожного движения ограничение скорости на всех полосах движения столичных автомагистралей - проспекта Гейдара Алиева - аэропорт - Бильгя и Зыхский круг - аэропорт снижена.
«Мы советуем водителям быть осторожными и соблюдать установленные ограничения скорости. Особенно в таких погодных условиях следует учитывать расстояние. В то же время мы просим пешеходов использовать пешеходные переходы при переходе на противоположную сторону дороги», - говорится в заявлении агентства.