Блинкен и Столтенберг обсудили предстоящие переговоры с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом предстоящие контакты с Россией, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента.

«Госсекретарь Блинкен разговаривал сегодня с генсеком НАТО Столтенбергом о предстоящем взаимодействии с Москвой в рамках Совета Россия - НАТО и диалога по стратегической стабильности между США и Россией. Альянс готов к содержательному диалогу с Россией и в то же время един в вопросе сдерживания дальнейшей агрессии против Украины», - сказано в сообщении.

Напомним, что 10 января в Женеве планируется проведение переговоров Москвы и Вашингтона по гарантиям безопасности. Кроме того, 12 января состоится заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января - переговоры представителей Россия и ОБСЕ.