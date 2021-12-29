Чавушоглу о нормализации отношений с Арменией, встрече спецпредставителей в Москве и платформе «3+3»

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«Точная дата первой встречи спецпредставителей Турции и Армении по нормализации отношений пока не определена, но она запланирована на январь». Об заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя перспективы диалога между Анкарой и Ереваном, передает «Анадолу». По словам главы МИД Турции, 44-дневная война, положившая конец армянской оккупации исторических земель Азербайджана, изменила карту Южного Кавказа. «В период после завершения военных действия Анкара неоднократно призывала к миру и долгосрочной стабильности в регионе, посылала позитивные сигналы в адрес Еревана», - сказал Чавушоглу.

Глава турецкой дипломатии отметил, что предложение по взаимному назначению спецпредставителей было передано Турции через Россию. «Спецпредставители должны провести беседу и определить точную дату встречи, которая запланирована на январь. Россия готова организовать подобную встречу в Москве. Армения поддерживает эту мысль. С точки зрения Турции не имеет особого значения, в какой из третьих стран будут проходить обсуждения, в России или где-либо еще. Однако учитывая усилия российской стороны в данном процессе, мы также поддержали эту инициативу», - заявил министр. Касаясь повестки дня предстоящей встречи спецпредставителей, Чавушоглу отметил, что состоится обмен мнениями по дорожной карте мер, направленных на формирование атмосферы доверия между Турцией и Арменией. Переговоры могут продолжиться телефонной дипломатией и в рамках разговоров в режиме видеоконференции, считает министр иностранных дел.