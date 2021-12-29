Чавушоглу о нормализации отношений с Арменией, встрече спецпредставителей в Москве и платформе «3+3»
«Точная дата первой встречи спецпредставителей Турции и Армении по нормализации отношений пока не определена, но она запланирована на январь». Об заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя перспективы диалога между Анкарой и Ереваном, передает «Анадолу».
По словам главы МИД Турции, 44-дневная война, положившая конец армянской оккупации исторических земель Азербайджана, изменила карту Южного Кавказа.
«В период после завершения военных действия Анкара неоднократно призывала к миру и долгосрочной стабильности в регионе, посылала позитивные сигналы в адрес Еревана», - сказал Чавушоглу.
Глава турецкой дипломатии отметил, что предложение по взаимному назначению спецпредставителей было передано Турции через Россию.
«Спецпредставители должны провести беседу и определить точную дату встречи, которая запланирована на январь. Россия готова организовать подобную встречу в Москве. Армения поддерживает эту мысль. С точки зрения Турции не имеет особого значения, в какой из третьих стран будут проходить обсуждения, в России или где-либо еще. Однако учитывая усилия российской стороны в данном процессе, мы также поддержали эту инициативу», - заявил министр.
Касаясь повестки дня предстоящей встречи спецпредставителей, Чавушоглу отметил, что состоится обмен мнениями по дорожной карте мер, направленных на формирование атмосферы доверия между Турцией и Арменией. Переговоры могут продолжиться телефонной дипломатией и в рамках разговоров в режиме видеоконференции, считает министр иностранных дел.
Чавушоглу также акцентировал внимание на встречах в формате «3+3», первая из которых прошла в Москве, а последующая запланирована в Анкаре.
«Турция поддерживает идею формата диалога «3+3». Инициатива продолжения переговоров в Анкаре не встретила неприятия ни у одной из сторон. Мы готовы к шагам по налаживанию экономических и транспортных связей в регионе как в двусторонних форматах, так и в контексте формата Турция - Азербайджан - Армения», - отметил он.
По словам главы МИД, главное в этом вопросе – проявление доброй воли.
«К примеру, против идеи участия Грузии в формате «3+3» выступает ряд стран Запада, которые рекомендуют Анкаре не оказывать давления на Тбилиси по данному вопросу. Пытаются обосновать позицию Грузии российским фактором. Однако ни о каком давлении речи не идет, мы лишь подталкиваем грузинскую сторону к диалогу. Возможно, именно площадка «3+3» станет предвестником настоящего полноценного диалога между Тбилиси и Москвой», - заключил министр Чавушоглу.