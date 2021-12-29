Рамзан Кадыров стал заслуженным правозащитником Чечни

Главу Чечни Рамзана Кадырова и его родителей наградили медалями «Заслуженный правозащитник Чеченской Республики», сообщает РБК.

Такое распоряжение подписал уполномоченный по правам человека в республике Нурди Нухажиев, отметивший «огромный вклад Кадыровых» в обеспечение прав человека и гражданина.

Кадыров получил награду «за исторический вклад в дело защиты естественных и неотъемлемых прав чеченского народа». Омбудсмен также отметил заслуги главы Чечни в восстановлении экономики республики, его «высокую гражданственность, мужество и патриотизм».

Покойного отца Кадырова, первого президента Чечни Ахмата Кадырова, посмертно наградили за «беспримерное мужество и стойкость в защите прав чеченского народа». Мать главы Чечни Аймани Кадырова, президент общественного фонда имени Ахмата Кадырова, удостоена медали за «выдающиеся заслуги в защите прав граждан, большой вклад в оказание помощи людям».