Косово высылает российского дипломата из миссии ООН

Косово признало персоной нон грата российского сотрудника Миссии ООН по делам временной администрации, сообщила в своем Facebook министр иностранных дел Доника Гервала.

Сделать это потребовал премьер-министр непризнанной страны Альбин Курти из-за «вредоносной деятельности» россиянина, которая нарушает национальную безопасность республики, заявила министр. Других подробностей, в том числе имени дипломата, Гервала не привела.

Глава МИДа пообещала, что Косово продолжит сотрудничать со своими международными союзниками, в первую очередь из США, ЕС и НАТО, «чтобы помешать любым дестабилизирующим усилиям России в регионе».