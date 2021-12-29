Иран отправил спутник в космос, но не смог вывести на орбиту

В пятницу, 31 декабря, представитель министерства обороны Ирана признал, что запущенные накануне космические спутники не были выведены на орбиту.

Накануне государственное телевидение Ирана сообщило о запуске космической ракеты, на борту которой находились три орбитальных аппарата. Из сообщения не было ясно, были ли спутники выведены на орбиту.

Представитель ведомства Ахмад Хосейни сообщил, что речь идет о ракете-носителе «Симург», а запуск трех аппаратов одновременно осуществляется Ираном впервые.