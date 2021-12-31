Дорогие соотечественники!

2021 год остался позади. Это был успешный год для нашей страны. Мы добились всех целей, поставленных перед собой в течение года. Азербайджан успешно развивался, и сегодня в мире известен более могущественный Азербайджан.

Мы укрепляем свои позиции на международной арене. Возрос наш международный авторитет, мы осуществляли успешную деятельность в рамках нескольких международных организаций. Вам известно, что как председатель Движения неприсоединения мы защищали интересы всех стран-членов, отстаивали нормы и принципы международного права, и неслучайно все страны-члены Движения неприсоединения, единогласно продлив председательство Азербайджана еще на один год, оказали нам большое доверие. Вторая по величине после ООН структура, насчитывающая 120 членов, еще раз единогласно выразила свою поддержку Азербайджану.

В этом году мы успешно завершили председательство в Тюркском совете. Как вам известно, на состоявшемся в ноябре Саммите была создана Организация тюркских государств, которая, как и Движение неприсоединения, всегда поддерживала нас в справедливом деле Азербайджана, постоянно выражала поддержку в период армяно-азербайджанского конфликта, и на последнем саммите от имени всех стран-членов Азербайджан поздравили с освобождением наших земель.

Организация исламского сотрудничества - международная организация, традиционно поддерживающая справедливую позицию Азербайджана. Мы ощущали эту поддержку и в нынешнем году, я высоко оцениваю деятельность Организации исламского сотрудничества в деле принятия результатов войны после ее окончания.

В то же время в декабре я совершил успешные визиты в НАТО и Европейский союз. НАТО на своих саммитах всегда принимала резолюции, поддерживающие суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. Такие резолюции были приняты на девяти саммитах. Эта поддержка была выражена и на сей раз. В итоговом документе, принятом по результатам Саммита Восточного партнерства Европейского союза, вновь выражена поддержка территориальной целостности и суверенитета стран.

То есть весь мир принял итоги второй карабахской войны. Считаю, что процессы, происходившие после войны, еще раз доказали всему миру нашу правоту. Это имеет очень большое значение, потому что во время второй карабахской войны против нас звучали необоснованные обвинения. Ни одно из этих необоснованных обвинений не получило реального подтверждения, и поствоенный период еще раз показал это. Поэтому думаю, что добиться принятия военных и поствоенных реалий может считаться очень важным событием с политической точки зрения.

Что касается деятельности на международной арене, должен сказать, что наши связи с соседними государствами успешно развивались. Эти связи традиционно построены на дружбе и сотрудничестве. Шушинская декларация, подписанная в нынешнем году с Турцией, официально поднимает турецко-азербайджанские связи на уровень союзничества, хотя фактически они и были союзническими. Однако это было подтверждено уже официально, а подписание данной декларации в городе Шуша имело особый смысл.

Успешно развиваются наши связи с Россией. Уверен, что в предстоящий период наши связи с Россией также официально поднимутся на более высокий уровень.

В постоянных контактах, обмене мнениями еще больше развивались наши дружественные и партнерские связи с другими соседями – Ираном и Грузией. В регионе уже формируется платформа многостороннего сотрудничества, и это, конечно же, отвечает нашим интересам.

Говоря о соседях, я, естественно, никогда не относил Армению к странам этой категории. И сегодня пока не отношу. Однако надеюсь, что когда-нибудь у нас будут налажены соседские отношения и с Арменией. Приняв итоги второй карабахской войны, Армения также может повысить свою роль в региональных рамках. Во всяком случае встречи, проведенные в ноябре и декабре в Сочи и Брюсселе, являются обнадеживающими, и я надеюсь, что достигнутые на этих встречах договоренности в 2022 году найдут отражение в реальной жизни.

Мы никогда не должны забывать вторую карабахскую войну. Не должны забывать и не забудем зверств, совершенных в период оккупации. Память о наших шехидах всегда будет жить в наших сердцах. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов. Благодаря их героизму, героизму и профессионализму десятков тысяч азербайджанских солдат и офицеров мы положили конец оккупации, освободили родные земли, одержали историческую Победу, и эта Победа навечно останется в нашей истории. Азербайджанский народ уже известен в мире как народ-победитель, а Азербайджанское государство – как страна-победитель.

Должен также сказать, что в этом году традиционная поддержка и уважение к Азербайджану еще больше возросли, и главной причиной этого являются наша Победа в карабахской войне, соблюдение нами в военное время всех правил войны и достойное поведение после нее.

Параллельно мы и дальше будем наращивать нашу военную мощь. В 2021 году в этом направлении также были предприняты практические шаги, приобретены и будут приобретаться новое оружие и техника. В то же время большое значение придается подготовке наших воинских формирований. Во второй карабахской войне весь мир увидел военную мощь Азербайджана. Спецназовцев Министерства обороны узнал уже весь мир, их героизм, самоотверженность, профессионализм стали легендой. Должен также отметить, что в нынешнем году в Азербайджане было создано новое воинское формирование – Силы коммандо. Эти силы готовы выполнить любую военную задачу, их число неуклонно растет и будет расти. Таким образом, создание нового профессионального воинского формирования быстрого развертывания, обладающего очень большими возможностями, позволяет говорит, что мы всегда должны быть готовы к защите наших земель, границ. Некоторые инциденты, произошедшие на армяно-азербайджанской границе в 2021 году, показали, что Азербайджан полностью сохраняет свое преимущество.

На освобожденных землях в нынешнем году начались широкомасштабные строительно-восстановительные работы. Могу сказать, что никогда еще в истории мировых войн строительно-восстановительные работы после них не проводились такими высокими темпами. Гражданам Азербайджана регулярно предоставляется информация об этих работах. Если я начну говорить об этом, то, наверное, потребуется несколько часов. Все на виду. Наша основная задача - поскорее вернуть бывших переселенцев на земли предков, и мы добьемся этого.

В то же время развитие наблюдается во всех уголках Азербайджана. Успешно реализуется программа регионального развития. В нынешнем году благодаря многочисленным поездкам в регионы я прилагал усилия для выявления дополнительных возможностей, и мои поездки носят регулярный характер. В этом году я 47 раз совершал поездки в регионы Азербайджана, 32 из них были совершены на освобожденные земли. Только в Шуше я побывал 7 раз. Мы дали старт большой созидательной работе в Шуше. Самые широкомасштабные восстановительные работы на освобожденных землях, естественно, проводятся в Шуше. В то же время широкомасштабная работа проводится и будет проводиться в других городах и селах.

Конечно, для того, чтобы добиться этого, наша экономика должна успешно развиваться. И в Азербайджане, и в мире всем хорошо известно, что Азербайджан проводит всю эту работу в одиночку, не получая ни от кого ни единого маната, ни единого доллара. Вся работа на освобожденных землях ведется за счет государственного бюджета Азербайджана. Мы не получали никакой помощи, не брали никаких кредитов, проводим эту работу своими силами. Конечно, без стремительного экономического развития проводить всю эту работу такими высокими темпами будет невозможно. В результате проделанной работы мы, можно сказать, уже вступили в посткризисный период. За 11 месяцев этого года экономика Азербайджана увеличилась на 5,3 процента, а ненефтяная экономика – на 6,4 процента. Промышленное производство выросло на 5,5 процента, а промышленность в ненефтяном секторе – на 20,7 процента. Наши валютные резервы увеличились на 2,2 миллиарда долларов. Положительное сальдо в наших торговых связях составляет 9,4 миллиарда долларов. Внешний государственный долг составляет всего 17 процентов нашего валового внутреннего продукта, а в нынешнем году он сократился как в абсолютных цифрах, так и в соотношении с ВВП.

То есть, такими показателями может похвастаться любая страна. Но для нас это в порядке вещей. Азербайджанский народ видит, что в результате осуществления долгосрочной, выверенной стратегии экономическое развитие налицо. Также дают свои результаты реформы в экономической сфере, прозрачность, борьба с коррупцией и взяточничеством. Благодаря только налоговым органам в казну сверх прогноза поступили 1,4 миллиарда манатов, и используя эти деньги, мы осуществляем широкий социальный пакет. С 1 января существенно повысятся зарплаты, пенсии, стипендии. Общий объем этого социального пакета, охватывающего два миллиона сто тысяч человек, составляет 1,5 миллиарда манатов. Посмотрите, налоговые органы привлекли в казну только сверх прогноза 1,4 миллиарда манатов, и все они полностью и сверх того направлены на решение социальных вопросов. Я и раньше говорил, что по мере накопления дополнительных средств мы в первую очередь будем направлять их на социальные проекты. В то же время работа, проводимая на освобожденных землях, также имеет социальную направленность, потому что абсолютное большинство этих дел носит социальный характер и рассчитано на скорейшее возвращение бывших вынужденных переселенцев на эти территории.

Считаю, что в этом году достигнуты хорошие результаты в борьбе с COVID, пандемия находится под полным контролем. Азербайджан является одной из немногих стран, где ситуация в данной сфере приемлемая. Одновременно нам помогает проводимая широкомасштабная политика вакцинации, работа по вакцинации. Почти 50 процентов населения уже получили 2 дозы вакцины. Что же касается населения в возрасте старше 18 лет, то эта цифра достигает 62 процентов. В общей сложности сделано более 11 миллионов доз вакцин, и мы будем вести серьезную борьбу с этой бедой и в новом году.

В 2022 году мы отметим 270-летие города Шуша. В 1752 году Панахали хан основал Шушу, и в новом году мы торжественно отметим этот юбилей. Учитывая эту славную дату и с целью ускорения восстановления Шуши, я объявляю новый год "Годом города Шуша".

Как вам известно, сегодня День солидарности азербайджанцев мира. Уверен, что азербайджанцы мира отмечают этот праздник с воодушевлением. Уже второй год они отмечают его с воодушевлением. Я знаю, что период оккупации и все, что было связано с ней, причиняли большие страдания и азербайджанцам, проживающим за рубежом. Потому что при общении с армянами в различных странах их высокомерные взгляды причиняли боль азербайджанцам мира. А сейчас ситуация полностью изменилась. Мы никогда не были высокомерными, но всегда ощущали свою силу. Уверен, что сегодня азербайджанцы мира во всех странах, где они проживают, ходят с высоко поднятой головой и по праву гордятся своей исторической родиной – Азербайджаном.

Дорогие соотечественники, как я уже отметил, нынешний год был успешным для нашей страны. Уверен, что 2022 год также будет успешным, потому что единство, солидарность и прекрасная атмосфера в стране обеспечат нам эту реальность. А я как Президент, Верховный главнокомандующий всегда буду стоять на страже интересов Азербайджана, делать все возможное для всестороннего развития нашей страны, наращивания ее военной мощи, обеспечения лучшей жизни для граждан.

От всей души поздравляю вас. С праздником!