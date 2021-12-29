Байден предупредил Путина о недопустимости вторжения в Украину

Президент США Джо Байден заявил в пятницу, что он в ходе телефонного разговора ясно дал понять российскому президенту Владимиру Путину, что Россия не может вторгаться на территорию Украины, пишет Reuters.

Глава Белого дома также подчеркнул, что вторжение России в Украину приведет к введению санкций в отношении Москвы и увеличению военного присутствия США в Европе.

Телефонные переговоры Байдена и Путина состоялись в ночь на пятницу. Беседа продолжалась 50 минут.