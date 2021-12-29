Пашинян объявил о реформах в армянской армии: нужно задействовать больше женщин

«Ключевой задачей является реформа наших Вооруженных сил, нашей армии. Армения должна иметь профессиональную армию, при этом в ней должно быть задействовано все больше и больше женщин», - сказал Пашинян в поздравительном послании по случаю Нового года, передает РИА.

«В стратегической перспективе срочная военная служба должна существенно измениться, превратившись в обязательные военные сборы и учения, которые должны проводиться несколько раз в течение жизни с определенной периодичностью», - заявил премьер-министр Армении.

Он также добавил, что обеспечение безопасности - самый большой вызов, стоящий сегодня перед Арменией.

«Опыт показывает, что самый надежный способ обеспечить безопасность - это мир», - отметил глава армянского правительства.