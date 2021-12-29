Зеленский и Байден поговорят по телефону: ничего об Украине без Украины
Президент США Джо Байден планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским в воскресенье, 2 января, передает Reuters.
В офисе Владимира Зеленского также подтвердили запланированный разговор.
«Как мы и договорились с нашим стратегическим партнером – США, ничего об Украине без Украины. Запланировали в воскресенье очередные переговоры с господином Байденом, чтобы скоординировать наши шаги ради мира в Украине и безопасности в Европе», - говорится в сообщении администрации президента Украины.