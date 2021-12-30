Международная исследовательская компания Ipsos опубликовала результаты регулярно проводимого опроса «Что волнует мир?» Согласно данным опроса, коронавирус вернулся на первое место в списке самых актуальных проблем, стоящих перед человечеством (в октябре ковид был на третьем месте, а уровень озабоченности пандемией был наименьшим за 18 месяцев его отслеживания). Авторы связывают это с распространением «омикрона».

Респондентов попросили определить главные проблемы, вызывающие наибольшую озабоченность в их стране. Такими проблемами, по мнению жителей ведущих стран мира, являются: коронавирус — 32% (+4 процентных пункта по сравнению с ноябрем 2021 года), бедность и социальное неравенство — 31% (-1), финансовая и политическая коррупция — 28% (без изменений), безработица — 28% (-2), преступность и насилие — 27% (без изменений). За ними в этом списке расположились здравоохранение (22%), инфляция (19%), налоги (16%), образование (15%), климатические изменения (15%), контроль иммиграции (12%), моральный упадок (10%), угрозы окружающей среде (9%), рост экстремизма (8%), терроризм (8%), содержание социальных программ (6%), детское ожирение (2%) и доступ к кредитам (1%), передает результаты опроса ИноСМИ.

35% (без изменений по сравнению с ноябрем) опрошенных считают, что дела в их стране развиваются в правильном направлении, а 65% — в неправильном.

Хуже всего ситуацию в своей стране оценивают жители Перу, 88% которых уверены, что дела в их стране идут неправильно, за ними расположились респонденты из Колумбии — 86% и ЮАР — 81%. Самый оптимистичный взгляд на вещи — по-прежнему у жителей Саудовской Аравии, 14% которых считают, что страна развивается неправильно, а также Индии — 30% и Австралии — 46%.

Пандемией коронавируса наиболее озабочены жители Малайзии (53%), Нидерландов (52%) и Германии (51%), наименее — Аргентины и Колумбии (по 10%), а также Швеции (15%).

Россия на первом месте в списке стран, озабоченных бедностью и социальным неравенством, — 54% (+2) россиян считают их одной из главных проблем, стоящих перед государством. На втором месте — Колумбия с 45%, а за ней — Бразилия с 43%. Менее всего эта проблема беспокоит респондентов из США (18%), Нидерландов (20%), Австралии, Польши, Саудовской Аравии, Швеции (по 22%).

Проблема безработицы наиболее актуальна для ЮАР (63%), Испании (50%), Италии и Южной Кореи (по 46%), наименее — для Нидерландов (5%), Германии (8%) и Польши (10%).

Финансовая и политическая коррупция более всего актуальна для респондентов из ЮАР (57%), Малайзии (56%), Колумбии (52%), менее всего — из Швеции (5%), Нидерландов и Германии (по 11%).

Преступность и насилие более всего волнуют опрошенных жителей Швеции (67%), ЮАР (53%) и Мексики (52%). Менее всего эта проблематика актуальна для респондентов из Польши (4%), Венгрии (6%), Саудовской Аравии (8%) и России (9%).

Особой темой опроса стала инфляция, вызывающая тревогу у 19% жителей планеты. Более всего она волнует Аргентину (52%), Польшу (47%) и Турцию (44%), а Россия находится на четвёртой позиции списка с 31%. Незначительна проблема инфляции в Израиле и Швеции (по 4%), а также в Саудовской Аравии (5%).

Опрос проводился в 28 странах мира конце ноября — начале декабря 2021 года, в нем приняли участие более 19 тысяч совершеннолетних респондентов.