В Украине закрыли порты для российских судов

С 1 января нового, 2022 года в силу вступил закон, который запрещает доступ российским судам во внутренние воды Украины. Соответствующий документ опубликован на сайте Верховной Рады.

Закон, принятый украинским парламентом в декабре прошлого года, запрещает судам под флагом РФ перевозку пассажиров и грузов в международных рейсах между речными портами. Аналогичный запрет введен в отношении каботажных грузовых рейсов во внутренних водах страны.

«Запрещен вход на территорию Украины судам, принадлежащим гражданам государства-агрессора или субъектам хозяйствования, зарегистрированным на территории государства-агрессора, или физическим и юридическим лицам, в отношении которых применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в соответствии с законом Украины «О санкциях», — цитирует документ «Газета.ру».