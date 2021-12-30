На рынке криптовалют в 2022 году ожидаются большие перемены – биткоин утратит свои позиции, появится полноценный цифровой юань, чьи пилотные проекты тестирования успешны. Такой прогноз сделал заведующий кафедрой финансовых рынков Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Константин Ордов, передает РИА Новости.

Финансист добавил, что появление африканских криптовалют, несмотря на заявления об их создании, маловероятно, поскольку за ними должна стоять развитая экономическая и правовая система.

«Если мы говорим о конкуренции национальных цифровых валют с все более популярными криптовалютами, то пока только меры запрета и ограничений создают преимущества для государственных валют, но вечно так продолжаться не может», — подчеркивает российский эксперт.

Ордов предсказал, что на смену биткоина лидерские позиции займет эфириум, если протокол Proof of Stake, не зависящий от мощности оборудования, покажет себя успешно. Таким образом, отпадет необходимость в большом количестве энергии для защиты блокчейна, а его производительность превысит все известные платежные системы.