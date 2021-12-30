Сразу два опасных астероида летят к Земле
Рядом с Землей пролетит два потенциально опасных астероида, передает издание The Sun со ссылкой на данные Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Утверждается, что размеры первого астероида – 2013 YD48 приблизительно равны габаритам Биг-Бена, второе небесное тело – астероид 7482 YD48, размеры которого вдвое больше Эмпайр-стейт-билдинг.
По данным британского издания, первый объект пройдет мимо Земли уже 11 января, второй астероид - 18 января на расстоянии 0,013 астрономической единицы, что, по оценкам космического агентства, является «близким подходом».