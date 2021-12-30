Согласно данным Bloomberg Billionaires Index, по состоянию на 29 декабря на счетах Илона Маска было сконцентрировано $277 млрд: с начала года состояние главы Tesla выросло на $121 млрд, а стоимость акций компании в 2021-м поднялась примерно на 60%.

В ушедшем году 10 богатейших людей мира заработали $402,17 млрд. К началу 2022-го, как показывает индекс миллиардеров Bloomberg, совокупное состояние топ-десятки превысит $100 млрд, передает ProFinance.

Джефф Безос, который покинул пост гендиректора Amazon, в текущем году нарастил состояние на $5 млрд – до $195 млрд, тогда как глава LVMH Бернар Арно за последние 12 месяцев стал богаче на $61 млрд: его активы сегодня оцениваются в $176 млрд.

Билл Гейтс в 2021-м приумножил состояние до $139 млрд (+$7 млрд), в то время как соучредитель Google Ларри Пейдж стал богаче на $47 млрд, увеличив активы до $130 млрд.

Марк Цукерберг с начала года нарастил собственные средства до $128 млрд (+$24 млрд), Сергей Брин из Google заработал в 2021-м $45 млрд (его состояние оценивается в $125 млрд), а Стив Баллмер, ранее руководивший Microsoft, сегодня является обладателем состояния в $122 млрд (+$41 млрд за год).

Ларри Эллисон из Oracle в текущем году разбогател на $29 млрд, зафиксировав на счетах 109 млрд, тогда как Уоррен Баффет нарастил состояние до $109 млрд, заработав за год $21 млрд.