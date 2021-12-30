В Казахстане вводят «налог на Google»

В Казахстане 1 января 2022 года вступают в силу поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие введение так называемого «налога на Google», сообщает Интерфакс со ссылкой на Министерство национальной экономики страны.

Согласно поправкам, все иностранные компании, которые реализуют услуги и товары через онлайн-платформы, будут обязаны платить НДС в бюджет республики. Ставка НДС составляет 12% с суммы реализованных товаров и услуг. Казахстанских плательщиков это не коснется.

По прогнозам министерства, поступления в бюджет за счет этого налога НДС составят 2 млрд тенге в год.