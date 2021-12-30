Индийская и азербайджанская компании заключили многомиллионное соглашение

Компания Ram Charan Co Pvt. Ltd из индийского города Ченнаи заключила соглашение на поставку в Азербайджан оборудования для переработки промышленных отходов и преобразования их в электроэнергию.

Haqqin.az со ссылкой на портал Manufacturingtodayindia.com сообщает, что контракт заключен с компанией Kafkans Finanz LLC, действующей в Азербайджане, стоимость соглашения составляет 700 миллионов долларов.

Согласно договору, индийская компания с декабря 2022 года установит оборудование по переработке отходов в промышленных районах вокруг Баку.

Индийский портал отмечает, что компания Ram Charan, поставив высококачественные установки, обеспечит начало работы завода по переработке отходов в электроэнергию. Установленные блоки на начальном этапе будут вырабатывать до 200 МВт электроэнергии.

В информации подчеркивается, что местный партнер Ram Charan Kafkans Finanz LLC имеет опыт в области логистики, инфраструктуры и импорта.