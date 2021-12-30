Миллионы долларов вокруг Таги Ахмедова: рубин и мраморный бизнес

Напомним, это дело рассматривалось в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Зейнала Агаева, а сам процесс длится уже четыре месяца.

Приостановлено судебное производство по уголовным делам бизнесменов Саадата Халилова, Гулу Мухтарова и Сахиля Абушева, обвиняемых в присвоении двух миллионов манатов, которые принадлежали бывшему главе «Бакинского метрополитена» Таги Ахмедову. Причина связана с тем, что обвиняемые по делу, находившиеся под домашним арестом, не явились на последнее судебное заседание. В результате к этим лицам суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, и они объявлены в розыск.

Все попытки наших корреспондентов связаться с судьей и уточнить информацию, оказались безуспешными – на звонки haqqin.az никто не ответил.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что Таги Ахмедов, будучи председателем Ясамальской организации партии «Ени Азербайджан», передал обвиняемым через сотрудника НАНА профессора Солтана Алиева в общей сложности около двух миллионов манатов. Предприниматели убеждали экс-главу метрополитена, что «мраморный бизнес» принесет ему сказочную прибыль, и Тагиев в это поверил.

Однако в итоге бизнесмены не смогли вернуть Ахмедову ни процентов, ни самих денег. Тогда Солтан Алиев, утверждавший, что, помимо двух миллионов Таги Ахмедова бизнесмены получили также и от него 1 миллион 92 тысячи манатов, обратился с жалобой в правоохранительные органы. В результате было открыто уголовное дело, в рамках которого профессор Солтан Алиев был признан потерпевшей стороной.

Однако Сахиль Абушев, скрывающийся в данное время от суда, утверждал на предыдущих заседаниях суда, что деньги под проценты им давал только Таги Ахмедов и никто больше.

«Мы занимались мраморным бизнесом, - показал Абушев. - Деньги на выполнение работ мы получали у Саадата, который брал их у Таги Ахмедова. Таги муаллим давал ему взаймы под полтора-два процента в месяц. Всего таких займов было три. Деньги мы получали неподалеку от здания партии в Ясамальском районе. Саадат и Султан входили туда, брали деньги, а затем передавали их нам».

Бежавший от судебного разбирательства Гулу Мухтаров в свое время служил оперуполномоченным в Главном управлении полиции Баку, а после выхода на пенсию работал охранником Джахангира Гаджиева, экс-главы Международного банка. В своем заявлении он отметил, что в качестве залога лично передал Таги Ахмедову рубин стоимостью в один миллион манатов.

«Камень принадлежал моему другу, - рассказал Гулу Мухтаров. - Использовать его в качестве залога предложил Саадат. Мы рассчитывали, что прибыль с бизнеса позволит нам выкупить драгоценность. Однако этого не произошло, и за рубин нам дали всего 350 тысяч манатов».

В ходе судебного следствия выяснилось также, что однажды Таги Ахмедов избил Саадата Халилова в своем офисе, требуя отдать долг. Халилов вернул ему тогда 234.000 манатов.

Уместно напомнить, что в прошлом, когда Таги Ахмедов еще руководил Бакметрополитеном, его плотно «держал на крючке» экс-генерал упраздненного МНБ Акиф Човдаров, сумевший вытрясти из Ахмедова три миллиона долларов.

Комментируя впоследствии происхождение этих денег, бывший глава Бакметрополитена заявил, что все они были «нажиты честным трудом».