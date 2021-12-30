Польша возглавила ОБСЕ, а Франция – Совет Евросоюза

В течение года, начиная с 1 января, Польша будет осуществлять функции координатора в данной международной организации.

Польша приняла от Швеции председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), передаетТАСС.

Глава МИД страны Збигнев Рау заверил, что польские власти будут стремиться «поддерживать все усилия по обеспечению безопасности и стабильности». «Мы продолжаем предлагать нашу поддержку ключевым миссиям, переговорным форматам. Наше внимание будет сфокусировано на текущих конфликтах и кризисных ситуациях», – отметил он.

Польский министр также обратил внимание, что ОБСЕ сегодня сталкивается с напряженностью и угрозой обществу на территории некоторых государствах-участниках.

А с наступлением нового, 2022 года поменялось председательство и в Совете Евросоюза. Франция, в субботу, 1 января, по ротации возглавила данный законодательный орган ЕС, переняв эту роль у Словении, передало агентство AFP. Президент Франции Эммануэль Макрон уже заявил, что «2022 год должен стать поворотным моментом для Европы».

«В последние годы наш континент столько раз очерняли», ЕС обвиняли в том, что он «разделен, неспособен к общим проектам, находится на пути к тому, чтобы стать исторически неактуальным», отметил французский лидер. Однако пандемия показала, что единение не только полезно, но и является «источником надежды», уверен он.