Убийство в чайном доме в Баку

В седьмой отдел Бинагадинского районного управления полиции поступила информация, что 31 декабря, примерно в 22:00, в одном из чайных домов убит житель Баку Фикрет Гусейнов.

В Министерстве внутренних дел сообщили, что органами полиции и прокуратуры района были проведены соответствующие мероприятия, в результате которых были выявлены основания для подозрения в том, что Ф.Гусейнова убил на почве конфликта Дж.Атешзаде.

Дж.Атешзаде привлечен к следствию в качестве подозреваемого. Возбуждено уголовное дело.