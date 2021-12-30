Северокорейцев призвали выиграть «смертельную схватку» в 2022 году

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в речи по итогам года на пленуме партии обсудил внутренние проблемы и заявил о необходимости выиграть «великую смертельную схватку», предстоящую в 2022 году, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«Генеральный секретарь (Ким Чен Ын) заявил, что борьба 2022 года – грандиозная смертельная борьба, которую нужно решительно развернуть и обязательно выиграть без малейших задержек ради всестороннего развития социализма, ради великого северокорейского народа и любимых потомков», – цитирует сообщение РИА Новости.

Кроме того, Ким Чен Ын считает, что, как и в 2021 году, партия и народ КНДР снова достигнут победы в 2022 году.

В опубликованной речи Ким Чен Ына не оказалось упоминания США или Южной Кореи.

ЦК партии называет 2021 год успешным, «годом великой победы», открывшим путь к изменениям и всестороннему развитию социалистического строительства «в условиях тяжелых испытаний».