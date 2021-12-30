Что мир узнал о коронавирусе и пандемии за два года

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31 декабря исполнилось два года, как в Китае обнаружили новый коронавирус. С тех пор мир изменился с невероятной скоростью – от того, как население Земли работает, до доступных ему медицинских процедур. BBC в своей статье рассказывает о пяти вещах, которые мы узнали с начала вспышки. 1. Вакцины мРНК работают, и их можно сделать очень быстро Почти сразу после начала пандемии ученые начали разрабатывать вакцину для защиты от COVID-19. Некоторые из фармацевтических компаний решили использовать новую технологию, ранее никогда не применявшуюся для создания вакцин, – мРНК. Риск окупился, отмечается в статье. Ученые из Pfizer-BioNTech не только смогли разработать вакцину против COVID-19 быстрее, чем кто-либо другой, но и заложили основы целого ряда новых методов лечения с использованием аналогичной технологии. Суть такова: берется небольшой фрагмент генетического кода, называемый мРНК, и покрывается жиром. Получившийся препарат вводится в организм, клетки которого поглощают его и используют как набор инструкций для производства нового материала. В случае с коронавирусными вакцинами мРНК дает клеткам команду создать небольшую часть вируса COVID-19. Этот фрагмент не опасен, но иммунная система организма учится распознавать его, чтобы атаковать настоящий вирус COVID-19, если он попадет в организм. Исследования в области лечения с помощью мРНК ведутся десятилетиями, но вакцины от COVID-19 – первый случай, когда они показали свою эффективность на практике. Эти успехи в дальнейшем могут изменить жизни миллионов людей.

2. COVID-19 распространяется по воздуху намного легче, чем предполагалось Примерно через четыре месяца после объявления о вспышке COVID-19 Всемирная организация здравоохранения написала в твиттере: "Факт: COVID-19 НЕ передается по воздуху", пишет в своей публикации BBC. В то время специалисты ВОЗ не советовали людям носить маски. "Мы не рекомендуем использовать маски, если вы сами не больны", - заявляла тогда Мария Ван Керхове, технический руководитель программы ВОЗ по борьбе с COVID-19. Однако теперь взгляды врачей изменились, отмечается в статье. Появляется все больше доказательств того, что ковид передается не только через капли слюны или слизи, которые непродолжительное время находятся в воздухе после чихания или кашля, или при контакте с зараженной поверхностью. Теперь ВОЗ заявляет, что вирус может распространяться через аэрозольную взвесь – частицы гораздо меньшего размера, которые остаются в воздухе намного дольше. В статье British Medical Journal говорится: "На близком расстоянии люди с большей вероятностью могут подвергнуться воздействию вируса, вдыхая его, по сравнению с крупными каплями, попадающими на глаза, ноздри или губы. Вероятность передачи SARS-CoV-2 через поверхности теперь считается сравнительно небольшой". Мытье рук и обработку поверхностей никто не отменял, но теперь уделяется гораздо больше внимания ношению масок и вентиляции помещений. 3. Многие теперь работают из дома, и это надолго Во время пандемии миллионы людей по всему миру начали работать из дома. Всего несколько лет назад с технической точки зрения такое было едва ли возможно. Однако пандемия показала, что, например, видеозвонки и видеоконференции – это не так сложно. Это наверняка скажется на том, как и где мы работаем. Согласно опросу 1 200 компаний, проведенному исследователями из Enterprise Technology Research, ожидалось, что в 2021 году процент работающих из дома на постоянной основе во всем мире удвоится (точных данных за 2021 год пока нет). Глобальный опрос более 200 тыс. человек в 190 странах, проведенный компанией Boston Consulting, показал, что 89% опрошенных считают, что какую-то часть своей работы они будут выполнять из дома. До пандемии этот показатель составлял всего 31%.