Что мир узнал о коронавирусе и пандемии за два года
31 декабря исполнилось два года, как в Китае обнаружили новый коронавирус. С тех пор мир изменился с невероятной скоростью – от того, как население Земли работает, до доступных ему медицинских процедур.
BBC в своей статье рассказывает о пяти вещах, которые мы узнали с начала вспышки.
1. Вакцины мРНК работают, и их можно сделать очень быстро
Почти сразу после начала пандемии ученые начали разрабатывать вакцину для защиты от COVID-19. Некоторые из фармацевтических компаний решили использовать новую технологию, ранее никогда не применявшуюся для создания вакцин, – мРНК. Риск окупился, отмечается в статье. Ученые из Pfizer-BioNTech не только смогли разработать вакцину против COVID-19 быстрее, чем кто-либо другой, но и заложили основы целого ряда новых методов лечения с использованием аналогичной технологии.
Суть такова: берется небольшой фрагмент генетического кода, называемый мРНК, и покрывается жиром. Получившийся препарат вводится в организм, клетки которого поглощают его и используют как набор инструкций для производства нового материала. В случае с коронавирусными вакцинами мРНК дает клеткам команду создать небольшую часть вируса COVID-19. Этот фрагмент не опасен, но иммунная система организма учится распознавать его, чтобы атаковать настоящий вирус COVID-19, если он попадет в организм.
Исследования в области лечения с помощью мРНК ведутся десятилетиями, но вакцины от COVID-19 – первый случай, когда они показали свою эффективность на практике. Эти успехи в дальнейшем могут изменить жизни миллионов людей.
2. COVID-19 распространяется по воздуху намного легче, чем предполагалось
Примерно через четыре месяца после объявления о вспышке COVID-19 Всемирная организация здравоохранения написала в твиттере: "Факт: COVID-19 НЕ передается по воздуху", пишет в своей публикации BBC. В то время специалисты ВОЗ не советовали людям носить маски. "Мы не рекомендуем использовать маски, если вы сами не больны", - заявляла тогда Мария Ван Керхове, технический руководитель программы ВОЗ по борьбе с COVID-19.
Однако теперь взгляды врачей изменились, отмечается в статье. Появляется все больше доказательств того, что ковид передается не только через капли слюны или слизи, которые непродолжительное время находятся в воздухе после чихания или кашля, или при контакте с зараженной поверхностью. Теперь ВОЗ заявляет, что вирус может распространяться через аэрозольную взвесь – частицы гораздо меньшего размера, которые остаются в воздухе намного дольше.
В статье British Medical Journal говорится: "На близком расстоянии люди с большей вероятностью могут подвергнуться воздействию вируса, вдыхая его, по сравнению с крупными каплями, попадающими на глаза, ноздри или губы. Вероятность передачи SARS-CoV-2 через поверхности теперь считается сравнительно небольшой".
Мытье рук и обработку поверхностей никто не отменял, но теперь уделяется гораздо больше внимания ношению масок и вентиляции помещений.
3. Многие теперь работают из дома, и это надолго
Во время пандемии миллионы людей по всему миру начали работать из дома. Всего несколько лет назад с технической точки зрения такое было едва ли возможно. Однако пандемия показала, что, например, видеозвонки и видеоконференции – это не так сложно. Это наверняка скажется на том, как и где мы работаем.
Согласно опросу 1 200 компаний, проведенному исследователями из Enterprise Technology Research, ожидалось, что в 2021 году процент работающих из дома на постоянной основе во всем мире удвоится (точных данных за 2021 год пока нет). Глобальный опрос более 200 тыс. человек в 190 странах, проведенный компанией Boston Consulting, показал, что 89% опрошенных считают, что какую-то часть своей работы они будут выполнять из дома. До пандемии этот показатель составлял всего 31%.
4. Пандемия сильнее всего ударила по наиболее уязвимым слоям общества
Пандемия продемонстрировала растущее расслоение общества. В Великобритании исследование, проведенное учеными из UK Biobank, показало, что в наиболее неблагополучной части страны ковидом заразилось 11,4% населения, в то время как в благополучных регионах – 7,8%. Также оказалось, что представители этнических меньшинств пострадали больше относительно их пропорции в населении всей страны. Похожая ситуация наблюдалась и в США.
Во многих странах точных данных о последствиях пандемии нет, однако одно из самых заметных различий между странами мира - это число вакцинированных. Согласно данным Our World in Data, в странах с высоким и средним уровнем доходов около 70% людей полностью вакцинированы. В странах с уровнем дохода ниже среднего этот показатель по-прежнему составляет всего 32%. В странах с низким уровнем дохода вакцинированных всего 4%.
5. Неизвестно, как и когда закончится пандемия. И закончится ли вообще
В начале пандемии много говорили о "коллективном иммунитете": предполагалось, что если достаточное количество людей приобретет устойчивость к ковиду в результате заражения или вакцинации, вирус станет менее опасным. Достичь этого становится все труднее. Оказалось, что реакция иммунной системы со временем ослабевает, поэтому страны, которые могут это позволить, развертывают программы ревакцинации, говорится в статье.
Хотя вакцины эффективны для защиты от самых серьезных последствий заболевания, даже лучшие из них, похоже, не в состоянии полностью остановить заражение людей и распространение вируса, хотя у многих заболевших инфекция протекает легко или бессимптомно..
Вирус быстро мутировал в новые варианты, некоторые из которых гораздо более заразны, а вакцины защищают от них хуже. Вероятно, населению Земли придется еще долго жить с вирусом по мере его развития, регулярно обновляя вакцины, чтобы адаптироваться к новым вариантам. Этот сценарий предусматривает более-менее нормальную жизнь в странах с высоким уровнем вакцинации, без излишней нагрузки на системы здравоохранения.