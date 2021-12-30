Умер Григорий Айрапетов, находившийся в одном лифте с Алиевым и Пашиняном в Душанбе

В Ереване, в своей квартире, в первый день нового года скончался начальник Службы государственной охраны Службы национальной безопасности Армении Григорий Айрапетов. Об этом сообщает армянский сайт Shamshyan.com.

Отмечается, что Айрапетов в 1991-2018 годах отвечал за безопасность руководителей Армении: трех президентов и нынешнего премьер-министра Никола Пашиняна. Был освобожден от занимаемой должности в октябре 2019 года.

Григорий Айрапетов в сентябре 2018 года находился в одном лифте с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Душанбе.

Напомним, в сентябре 2018 года президент Азербайджана Ильхам Алиев на полях саммита СНГ в Душанбе провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

