Пашинян назвал 2021 год тяжелым для Армении

Прошедший 2021 год был тяжелым для Армении, заявил премьер-министр Никол Пашинян в новогоднем поздравлении гражданам своей страны.

"2021 год начался с социально-психологического и политического кризиса, возникшего вследствие ужасов войны. Временами казалось, что послевоенные волнения станут неуправляемыми, перерастут в хаос и гражданские столкновения", - сказал он.

Глава армянского правительства считает, что "внеочередные парламентские выборы 2021 года удостоились пристального внимания международного сообщества, поскольку международное сообщество до сих пор считает впечатляющим, что Армения смогла провести свободные, справедливые и демократические выборы в таких условиях".

"...Мы пока не преодолели и еще долго не преодолеем потрясения войны... Нашим ответом на последствия войны и COVID должны стать наши идеи, наша работа и наше усердие", - призвал премьер Армении.