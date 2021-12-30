Германия отозвала госнаграду у историка за отрицание геноцида в Сребренице

Министр иностранных дел Германии отозвал свое предложение о награждении израильского историка Гидеона Грейфа орденом «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» после того, как его подвергли широкой критике за доклад, отрицающий геноцид в Сребренице, пишет Al Jazeera.

В начале 2021 года Германия объявила, что планирует наградить Грейфа за его вклад в исследования Холокоста и лагеря смерти Аушвиц-Биркенау. Это решение подверглось критике, так как Грейф возглавлял комиссию, опубликовавшую доклад, где утверждается, что геноцида боснийских мусульман в Сребренице в июле 1995 года не было. Это утверждение противоречит решениям международных судов.

Церемония награждения Грейфа должна была состояться 10 ноября, но незадолго до этого дня мероприятие было отложено. Тогда же стало известно, что решение о награждении пересматривается. На этой неделе президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сообщил, что МИД ФРГ отзывает свое решение о вручении награды Грейфу.

В июле 1995 года в результате нападения сербских подразделений во главе с генералом Ратко Младичем на Сребреницу были убиты тысячи мужчин и мальчиков из числа боснийских мусульман, что стало самой массовой резней в Европе со времен Второй мировой войны. Через 26 лет в уголовный кодекс Боснии и Герцеговины были внесены поправки, запрещающие отрицать геноцид в Сребренице и прославлять военных преступников. Согласно новому закону, лица, отрицающие, восхваляющие, умаляющие значение или оправдывающие факты геноцидов, преступлений против человечности и военных преступлений, признаваемых международными судами или судом Боснии и Герцеговины, могут быть приговорены к тюремному заключению сроком от шести месяцев до пяти лет.