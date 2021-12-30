О погоде в первое воскресенье нового года
В воскресенье, 2 января, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, умеренный юго-западный ветер временами усилится, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне составит ночью 2-4, днем – 8-11 градусов тепла, в Баку ночью 2-4, днем – 9-11 градусов тепла.
Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха – 60-70%.
В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью и утром местами пройдут осадки, в горных районах выпадет снег. Местами туман, западный ветер временами усилится. Температура воздуха ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем – 7-12 градусов тепла, в горах ночью – 2-7 градусов мороза, днем – 3-8 градусов тепла.