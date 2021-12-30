«Привет с Марса»: Китай к Новому году опубликовал новые фото Красной планеты
Национальное космическое управление Китая опубликовало новые снимки Марса, сделанные зондом «Тяньвэнь-1». Изображения размещены на сайте управления.
Представлены общая фотография зонда и Марса, крупный план орбитального аппарата «Тяньвэнь-1», Северная полярная шапка планеты и марсоход «Чжуронг», который фотографирует поверхность Марса. Управление решило опубликовать снимки, чтобы заверить, что «Тяньвэнь-1» в безопасности.
На кадрах запечатлен сам орбитальный аппарат – он золотистого цвета, и часть поверхности Марса. Кроме полярных ледяных шапок, состоящих из сухого (твердый углекислый газ) и водяного льда, можно увидеть кратер имени советского конструктора Сергея Королева и дюнное поле Олимпия. На изображении с марсоходом можно рассмотреть типичный рельеф планеты.
Отмечается, что орбитальный аппарат и марсоход работают нормально и находятся в хорошем состоянии.
«Тяньвэнь-1» был запущен 23 июля 2020 года в рамках первой космической миссии Китая на Марс. Запуск был осуществлен с помощью крупнейшей ракеты-носителя страны «Чанчжэн-5» с космодрома Вэньчан в южной провинции Вэньчан. Зонд достиг Марса через семь месяцев — 10 февраля 2021 года. Первые фотографии он сделал еще на пути к планете, они были опубликованы 5 февраля. Орбитальный аппарат исследует поверхность Марса, его атмосферу, ионосферу и магнитное поле. Руководитель Лунной программы Китая Оуян Цзыюаня сообщал, что основная задача аппарата – обнаружение возможных признаков жизни на планете.