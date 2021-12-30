Ждать ли войны в ближайшие недели?

Отдел информации 15:54

Вероятность того, что Россия нападет на Украину в ближайшие недели, превышает 50 процентов. Причем вне зависимости от того, как завершится запланированный на 10-13 января раунд переговоров по безопасности между Москвой и Вашингтоном. Об этом Ребекка Коффлер, бывший офицер военной разведки США, аналитик стратегической разведки в центре Lindsey Group, пишет в своей статье, опубликованной на сайте телеканала Fox News. Коффлер, к слову, является автором книги "Правила Путина: секретный план России по победе над Америкой".

Автор считает, что новость о возвращении в места постоянной дислокации 10 тысяч российских военнослужащих из войск, дислоцированных в полевых лагерях южных регионов России, граничащих с Украиной, обманчивый маневр. Скорее всего, эта переброска войск не снижает наступательный потенциал соединений российской армии, сосредоточенных на украинском направлении. "Путин, то наращивая, то снижая военную риторику и меняя расстановку сил, пытается отвлечь внимание Вашингтона от своих намерений и, таким образом, обеспечить тактическую непредсказуемость при начале наступления", - полагает автор. По мнению Коффлер, намерение Путина действовать не вызывает сомнений. На прошлой неделе он подтвердил это устами своего министра обороны. Президент России, похоже, считает, что можно воспользоваться тем, что у власти в США находится Байден, а Украина не входит в НАТО, и захватить восточную часть страны, утверждает Коффлер. В статье говорится, что звучащие в последние дни заявления Путина и других российских официальных лиц о том, что НАТО угрожает России, также направлены на оправдание войны.